Рассказов Гаврило Никифорович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Место жительства
С 10.10.1852
Астродым, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 10.10.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Астродымскую
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно