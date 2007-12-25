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Цаплинов Василий Васильевич

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Место рождения

РСФСР, Горьковская обл., Сосновский р-н, с.Селитоба

Дата рождения

1905

Дата смерти

23.02.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Цаплинов Василий Иванович

Мать: Цаплинова Александра Васильевна

РСФСР, Горьковская обл., Сосновский р-н, с.Селитоба
Рождение ребёнка
12.12.1926

Сын: Цаплинов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Цаплинова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
27.06.1928

Дочь: Цаплинова Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Цаплинова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
02.09.1934

Сын: Цаплинов(чикмарнов) Иван Васильевич

Мать ребёнка: Цаплинова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
24.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
05.05.1939

Дочь: Караштина Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Цаплинова Екатерина Ивановна

Военная служба
Неизвестно
541 rifle regiment 136 rifle division
Смерть
23.02.1940
Причина смерти: На финской войне погиб в бою
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