Цаплинов Василий Васильевич
Место рожденияРСФСР, Горьковская обл., Сосновский р-н, с.Селитоба
Дата рождения1905
Дата смерти23.02.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
РСФСР, Горьковская обл., Сосновский р-н, с.Селитоба
Рождение ребёнка
12.12.1926
Сын: Цаплинов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Цаплинова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
27.06.1928
Дочь: Цаплинова Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Цаплинова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
02.09.1934
Сын: Цаплинов(чикмарнов) Иван Васильевич
Мать ребёнка: Цаплинова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цаплинова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
05.05.1939
Дочь: Караштина Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Цаплинова Екатерина Ивановна
Военная служба
Неизвестно
541 rifle regiment 136 rifle division
Смерть
23.02.1940
Причина смерти: На финской войне погиб в бою