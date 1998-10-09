Цаплинова (Соловьева) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1904
Дата смерти09.10.1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1904
Отец: Соловьев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1926
Сын: Цаплинов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Цаплинов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
27.06.1928
Дочь: Цаплинова Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Цаплинов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
02.09.1934
Сын: Цаплинов(чикмарнов) Иван Васильевич
Отец ребёнка: Цаплинов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
24.04.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цаплинов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
05.05.1939
Дочь: Караштина Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Цаплинов Василий Васильевич
Смерть
09.10.1998