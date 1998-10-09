Цаплинова (Соловьева) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова (Соловьева) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1904

Дата смерти

09.10.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1904

Отец: Соловьев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1926

Сын: Цаплинов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Цаплинов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
27.06.1928

Дочь: Цаплинова Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Цаплинов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
02.09.1934

Сын: Цаплинов(чикмарнов) Иван Васильевич

Отец ребёнка: Цаплинов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
24.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
05.05.1939

Дочь: Караштина Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Цаплинов Василий Васильевич

Смерть
09.10.1998
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