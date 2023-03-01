Анна Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Сын: Фока Никитович
Отец ребёнка: Никита Семенович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Параскева Никитовна
Отец ребёнка: Никита Семенович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Василий Никитович
Отец ребёнка: Никита Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Семенович
Смерть
После 1837