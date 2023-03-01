Анна Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Евграфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1837

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Фока Никитович

Отец ребёнка: Никита Семенович

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Параскева Никитовна

Отец ребёнка: Никита Семенович

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1835

Сын: Василий Никитович

Отец ребёнка: Никита Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Семенович

Смерть
После 1837
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