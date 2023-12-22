Никита Семенович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиДо 1839
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Семен Давыдович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Фока Никитович
Мать ребёнка: Анна Евграфовна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Параскева Никитовна
Мать ребёнка: Анна Евграфовна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Василий Никитович
Мать ребёнка: Анна Евграфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Евграфовна
Смерть
До 1839