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Никита Семенович

Место рождения

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд

Дата рождения

1806

Дата смерти

До 1839

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Семен Давыдович

Мать: не указана

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1825

Сын: Фока Никитович

Мать ребёнка: Анна Евграфовна

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Параскева Никитовна

Мать ребёнка: Анна Евграфовна

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1835

Сын: Василий Никитович

Мать ребёнка: Анна Евграфовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Евграфовна

Смерть
До 1839
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