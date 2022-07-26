Сергина (Денисова) Мария Николаевна
Место рожденияТамбовская губ. Кирсановский уезд, с.Царевка
Дата рождения02.05.1906
Дата смерти22.08.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1906
Отец: Денисов Николай Захарович
Мать: не указана
Тамбовская губ. Кирсановский уезд, с.Царевка
Бракосочетание
1926
Рождение ребёнка
02.04.1933
Дочь: Шилова Инна Трофимовна
Отец ребёнка: Cергин Трофим Иосифович
Тамбовская обл. Уметский р-н. с-з Сулакский
Смерть
22.08.1993