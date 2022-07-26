Сергина (Денисова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергина (Денисова) Мария Николаевна

Сергина (Денисова) Мария Николаевна

avatar

Место рождения

Тамбовская губ. Кирсановский уезд, с.Царевка

Дата рождения

02.05.1906

Дата смерти

22.08.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1906

Отец: Денисов Николай Захарович

Мать: не указана

Тамбовская губ. Кирсановский уезд, с.Царевка
Бракосочетание
1926

Муж: Cергин Трофим Иосифович

Рождение ребёнка
02.04.1933

Дочь: Шилова Инна Трофимовна

Отец ребёнка: Cергин Трофим Иосифович

Тамбовская обл. Уметский р-н. с-з Сулакский
Смерть
22.08.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close