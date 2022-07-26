Cергин Трофим Иосифович
Место рожденияс.Царевка
Дата рождения23.06.1900
Дата смерти03.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1900
Отец: Сергин Иосиф (Осип) Иванович
Мать: Александра
с.Царевка
Бракосочетание
1926
Жена: Сергина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
02.04.1933
Дочь: Шилова Инна Трофимовна
Мать ребёнка: Сергина Мария Николаевна
Тамбовская обл. Уметский р-н. с-з Сулакский
Смерть
03.08.1944