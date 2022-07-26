Cергин Трофим Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиCергин Трофим Иосифович

Cергин Трофим Иосифович

avatar

Место рождения

с.Царевка

Дата рождения

23.06.1900

Дата смерти

03.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1900

Отец: Сергин Иосиф (Осип) Иванович

Мать: Александра

с.Царевка
Бракосочетание
1926

Жена: Сергина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
02.04.1933

Дочь: Шилова Инна Трофимовна

Мать ребёнка: Сергина Мария Николаевна

Тамбовская обл. Уметский р-н. с-з Сулакский
Смерть
03.08.1944
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close