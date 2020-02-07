Шилова (Сергина) Инна Трофимовна
Место рожденияТамбовская обл. Уметский р-н. с-з Сулакский
Дата рождения02.04.1933
Дата смерти24.01.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1933
Отец: Cергин Трофим Иосифович
Мать: Сергина Мария Николаевна
Тамбовская обл. Уметский р-н. с-з Сулакский
Рождение ребёнка
22.08.1955
Отец ребёнка: Шилов Михаил Дмитриевич
г.Багратионовск, Калининградская область, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.01.1991