Шилова (Сергина) Инна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилова (Сергина) Инна Трофимовна

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Место рождения

Тамбовская обл. Уметский р-н. с-з Сулакский

Дата рождения

02.04.1933

Дата смерти

24.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1933

Отец: Cергин Трофим Иосифович

Мать: Сергина Мария Николаевна

Тамбовская обл. Уметский р-н. с-з Сулакский
Рождение ребёнка
22.08.1955

Сын: Шилов Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Шилов Михаил Дмитриевич

г.Багратионовск, Калининградская область, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилов Михаил Дмитриевич

Смерть
24.01.1991
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