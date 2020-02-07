Шилов Юрий Михайлович
Место рожденияг.Багратионовск, Калининградская область, РСФСР
Дата рождения22.08.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1955
Отец: Шилов Михаил Дмитриевич
Мать: Шилова Инна Трофимовна
г.Багратионовск, Калининградская область, РСФСР
Рождение ребёнка
28.01.1978
Мать ребёнка: Шилова Наталия Евгеньевна
г.Мичуринск
Рождение ребёнка
16.03.1986
Дочь: Шилова Наталия Юрьевна
Мать ребёнка: Шилова Наталия Евгеньевна
г.Тамбов
Бракосочетание
Неизвестно