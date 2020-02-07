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Шилов Юрий Михайлович

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Место рождения

г.Багратионовск, Калининградская область, РСФСР

Дата рождения

22.08.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1955

Отец: Шилов Михаил Дмитриевич

Мать: Шилова Инна Трофимовна

г.Багратионовск, Калининградская область, РСФСР
Рождение ребёнка
28.01.1978

Сын: Шилов Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Шилова Наталия Евгеньевна

г.Мичуринск
Рождение ребёнка
16.03.1986

Дочь: Шилова Наталия Юрьевна

Мать ребёнка: Шилова Наталия Евгеньевна

г.Тамбов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилова Наталия Евгеньевна

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