Денисов Николай Захарович
Место рожденияс.Царевка Гавриловский район Тамбовская область
Дата рождения27.11.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Царевка Гавриловский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.05.1906
Дочь: Сергина Мария Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Тамбовская губ. Кирсановский уезд, с.Царевка
Смерть
Неизвестно