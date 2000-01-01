Денисов Николай Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисов Николай Захарович

Денисов Николай Захарович

avatar

Место рождения

с.Царевка Гавриловский район Тамбовская область

Дата рождения

27.11.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Царевка Гавриловский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.05.1906

Дочь: Сергина Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Тамбовская губ. Кирсановский уезд, с.Царевка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close