Лизунова (Тушина) Феодосья Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лизунова (Тушина) Феодосья Тихонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Тушин Тихон Матвеев

Мать: Тушина София Леонова

Бракосочетание
01.11.1876

Муж: Лизунов Александр Петров

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.07.1882

Дочь: Параскева Александрова

Отец ребёнка: Лизунов Александр Петров

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1898

Сын: Лизунов Иоанн Александров

Отец ребёнка: Лизунов Александр Петров

Смерть
Неизвестно
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