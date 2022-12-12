Лизунова (Тушина) Феодосья Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Тушин Тихон Матвеев
Мать: Тушина София Леонова
Бракосочетание
01.11.1876
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.07.1882
Дочь: Параскева Александрова
Отец ребёнка: Лизунов Александр Петров
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1898
Сын: Лизунов Иоанн Александров
Отец ребёнка: Лизунов Александр Петров
Смерть
Неизвестно