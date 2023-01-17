Лизунов Александр Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1876
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.07.1882
Дочь: Параскева Александрова
Мать ребёнка: Лизунова Феодосья Тихонова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1898
Сын: Лизунов Иоанн Александров
Мать ребёнка: Лизунова Феодосья Тихонова
Смерть
Неизвестно