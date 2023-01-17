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Лизунов Александр Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1876

Жена: Лизунова Феодосья Тихонова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.07.1882

Дочь: Параскева Александрова

Мать ребёнка: Лизунова Феодосья Тихонова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1898

Сын: Лизунов Иоанн Александров

Мать ребёнка: Лизунова Феодосья Тихонова

Смерть
Неизвестно
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