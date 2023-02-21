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Тушина София Леонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

01.07.1898

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Лизунова Феодосья Тихонова

Отец ребёнка: Тушин Тихон Матвеев

Рождение ребёнка
1862

Сын: Тушин Василий Тихонов

Отец ребёнка: Тушин Тихон Матвеев

Рождение ребёнка
1865

Сын: Тушин Роман Тихонов

Отец ребёнка: Тушин Тихон Матвеев

Рождение ребёнка
1873

Сын: Тушин Аким Тихонов

Отец ребёнка: Тушин Тихон Матвеев

Рождение ребёнка
07.04.1877

Дочь: Александра Тихонова

Отец ребёнка: Тушин Тихон Матвеев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матюхина Екатерина Тихонова

Отец ребёнка: Тушин Тихон Матвеев

Смерть
01.07.1898
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от водянки | Михайло-Архангельская церковь
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