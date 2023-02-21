Тушина София Леонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти01.07.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Лизунова Феодосья Тихонова
Отец ребёнка: Тушин Тихон Матвеев
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Тушин Тихон Матвеев
Рождение ребёнка
1865
Сын: Тушин Роман Тихонов
Отец ребёнка: Тушин Тихон Матвеев
Рождение ребёнка
1873
Сын: Тушин Аким Тихонов
Отец ребёнка: Тушин Тихон Матвеев
Рождение ребёнка
07.04.1877
Дочь: Александра Тихонова
Отец ребёнка: Тушин Тихон Матвеев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матюхина Екатерина Тихонова
Отец ребёнка: Тушин Тихон Матвеев
Смерть
01.07.1898
Причина смерти: от водянки | Михайло-Архангельская церковь