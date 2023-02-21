Тушин Аким Тихонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Тушин Тихон Матвеев
Мать: Тушина София Леонова
Бракосочетание
05.11.1893
Жена: Тушина Надежда Павловна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
09.02.1896
Дочь: Евдокия Акимовна
Мать ребёнка: Тушина Надежда Павловна
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно