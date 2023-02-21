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Тушин Аким Тихонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Тушин Тихон Матвеев

Мать: Тушина София Леонова

Бракосочетание
05.11.1893

Жена: Тушина Надежда Павловна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
09.02.1896

Дочь: Евдокия Акимовна

Мать ребёнка: Тушина Надежда Павловна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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