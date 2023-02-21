Тушина (Тислонкова?) Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1893
Муж: Тушин Аким Тихонов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
09.02.1896
Дочь: Евдокия Акимовна
Отец ребёнка: Тушин Аким Тихонов
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно