Тушина (Тислонкова?) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушина (Тислонкова?) Надежда Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1893

Муж: Тушин Аким Тихонов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
09.02.1896

Дочь: Евдокия Акимовна

Отец ребёнка: Тушин Аким Тихонов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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