Анитова (Кудрявцева) Елена Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анитова (Кудрявцева) Елена Трифоновна

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Место рождения

Москва, Российская Империя

Дата рождения

04.05.1833

Дата смерти

После 1890

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1833

Отец: Кудрявцев Трифон Васильевич

Мать: Кудрявцева (Свешникова) Анна Осиповна

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Крещение
07.05.1833
Бракосочетание
01.11.1853

Муж: Анитов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
08.08.1854

Сын: Анитов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Анитов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
25.08.1855

Дочь: (Анитова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Анитов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
27.05.1857

Дочь: Забнинская (Анитова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Анитов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
27.07.1858

Дочь: (Анитова) София Николаевна

Отец ребёнка: Анитов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
17.09.1859

Дочь: Елисеева (Анитова) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Анитов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
03.10.1860

Дочь: Вырубова (Анитова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Анитов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
02.01.1862

Дочь: Михайлова (Анитова) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Анитов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
31.08.1863

Сын: Анитов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Анитов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
03.10.1864

Дочь: Anitoff (Анитова) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Анитов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
18.02.1867

Дочь: (Анитова) Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Анитов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
28.01.1869

Дочь: (Анитова) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Анитов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
11.03.1870

Дочь: (Анитова) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Анитов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
15.08.1871

Сын: Анитов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Анитов Николай Михайлович

Смерть
После 1890

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