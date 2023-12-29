Анитова (Кудрявцева) Елена Трифоновна
Место рожденияМосква, Российская Империя
Дата рождения04.05.1833
Дата смертиПосле 1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец ребёнка: Анитов Николай Михайлович
Дочь: (Анитова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Анитов Николай Михайлович
Дочь: Забнинская (Анитова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Анитов Николай Михайлович
Дочь: (Анитова) София Николаевна
Отец ребёнка: Анитов Николай Михайлович
Дочь: Елисеева (Анитова) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Анитов Николай Михайлович
Дочь: Вырубова (Анитова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Анитов Николай Михайлович
Дочь: Михайлова (Анитова) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Анитов Николай Михайлович
Сын: Анитов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Анитов Николай Михайлович
Дочь: Anitoff (Анитова) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Анитов Николай Михайлович
Дочь: (Анитова) Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Анитов Николай Михайлович
Дочь: (Анитова) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Анитов Николай Михайлович
Дочь: (Анитова) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Анитов Николай Михайлович
Сын: Анитов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Анитов Николай Михайлович