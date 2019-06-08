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Дик Александр Петрович

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Место рождения

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Дата рождения

21.03.1960

Дата смерти

08.06.2019

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1960

Отец: Дик Петр Петрович

Мать: Дик (андрейкив) Василина Алексеевна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Бракосочетание
26.04.1982

Жена: Дик (полякова) Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
15.10.1982

Сын: Дик Виталий Александрович

Мать ребёнка: Дик (полякова) Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
10.07.1988

Дочь: Панова (дик) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Дик (полякова) Татьяна Анатольевна

Смерть
08.06.2019
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
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