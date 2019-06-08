Дик Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения21.03.1960
Дата смерти08.06.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1960
Бракосочетание
26.04.1982
Рождение ребёнка
15.10.1982
Сын: Дик Виталий Александрович
Мать ребёнка: Дик (полякова) Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
10.07.1988
Дочь: Панова (дик) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Дик (полякова) Татьяна Анатольевна
Смерть
08.06.2019
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно