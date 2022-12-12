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Дик Виталий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1982

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1962 г.р.

Жена

1978 г.р.

Дети

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Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1982

Отец: Дик Александр Петрович

Мать: Дик (полякова) Татьяна Анатольевна

Бракосочетание
07.08.2010

Жена: Дик Наталья Александровна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Witnesses:Юлия Лапкина, Александр Федоров
Рождение ребёнка
18.02.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дик Наталья Александровна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
21.09.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дик Наталья Александровна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
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