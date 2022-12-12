Дик Виталий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1982
Бракосочетание
07.08.2010
Witnesses:Юлия Лапкина, Александр Федоров
Рождение ребёнка
18.02.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дик Наталья Александровна
Рождение ребёнка
21.09.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дик Наталья Александровна