Дик (Андрейкив) (Андрейкив) Василина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения24.02.1924
Дата смерти31.10.2010
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1924
Отец: Андрейкив Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Сын: Дик Петр Петрович
Отец ребёнка: Дик Петр Петрович
Рождение ребёнка
21.03.1960
Отец ребёнка: Дик Петр Петрович
Рождение ребёнка
21.03.1960
Дочь: Черепанова (дик) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Дик Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дик Иван Петрович
Отец ребёнка: Дик Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Петровна
Отец ребёнка: Дик Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дик Андрей Петрович
Отец ребёнка: Дик Петр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дик Петр Петрович
Смерть
31.10.2010