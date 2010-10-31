Дик (Андрейкив) (Андрейкив) Василина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дик (Андрейкив) (Андрейкив) Василина Алексеевна

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Место рождения

Микуличин, Івано-Франківська область

Дата рождения

24.02.1924

Дата смерти

31.10.2010

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1924

Отец: Андрейкив Алексей

Мать: не указана

Микуличин, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1958

Сын: Дик Петр Петрович

Отец ребёнка: Дик Петр Петрович

Рождение ребёнка
21.03.1960

Сын: Дик Александр Петрович

Отец ребёнка: Дик Петр Петрович

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
21.03.1960

Дочь: Черепанова (дик) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Дик Петр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дик Иван Петрович

Отец ребёнка: Дик Петр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Петровна

Отец ребёнка: Дик Петр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дик Андрей Петрович

Отец ребёнка: Дик Петр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дик Петр Петрович

Смерть
31.10.2010
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
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