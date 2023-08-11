Виногорова (Пауткина) Матрона Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Пауткина) Матрона Михайловна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1898

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Пауткин Михаил Иванович

Мать: Пауткина Вера Петровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Константин Васильевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Виногоров Николай Константинович

Отец ребёнка: Виногоров Константин Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1923

Сын: Виногоров Геннадий Константинович

Отец ребёнка: Виногоров Константин Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

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