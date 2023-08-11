Виногорова (Пауткина) Матрона Михайловна
Место рождения
Дата рождения1898
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Пауткин Михаил Иванович
Мать: Пауткина Вера Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Виногоров Николай Константинович
Отец ребёнка: Виногоров Константин Васильевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Виногоров Геннадий Константинович
Отец ребёнка: Виногоров Константин Васильевич