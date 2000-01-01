Виногоров Геннадий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногоров Геннадий Константинович

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Место рождения

Йошкар-Ола, Марий Эл, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виногоров Константин Васильевич

Мать: Виногорова ?

Йошкар-Ола, Марий Эл, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно
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