Игнатенков Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатенков Сергей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1902 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнатенков Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Игнатёнков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Игнатенков Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатенков Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатенков Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатенков Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатенков Анастасия

Смерть
Неизвестно
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