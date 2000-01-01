Игнатенков Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игнатенков Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Игнатёнков Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Игнатенков Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Игнатенков Анастасия
Смерть
Неизвестно