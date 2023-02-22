Игнатёнков Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти?.04.1942
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
28.04.1933
Рождение ребёнка
26.10.1934
Военная служба
28.06.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатенков Борис Иванович
Мать ребёнка: Биткина Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
?.04.1942