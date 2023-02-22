Игнатёнков Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатёнков Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.04.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Игнатенков Сергей Петрович

Мать: Игнатенков Анастасия (Бабок)

Рождение ребёнка
28.04.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Биткина Екатерина Степановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Биткина Екатерина Степановна

Военная служба
28.06.1941
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатенков Борис Иванович

Мать ребёнка: Биткина Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Биткина Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Биткина Екатерина Степановна

Смерть
?.04.1942
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