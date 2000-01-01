Игнатенков Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатенков Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

Дети

1902 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Игнатёнков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Игнатенков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатенков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатенков Сергей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатенков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатенков Сергей Петрович

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