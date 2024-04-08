Анна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1736 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Около 1785 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1793 г.р.
Около 1795 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Фёдор Никитин

Мать: Татьяна Захарова

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Алена Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Моисеев

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Анна Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Моисеев

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Иван Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Моисеев

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Василий Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Моисеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохор Моисеев

Смерть
Неизвестно
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