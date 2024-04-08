Анна Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Фёдор Никитин
Мать: Татьяна Захарова
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Алена Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Анна Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Иван Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Василий Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Моисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохор Моисеев
Смерть
Неизвестно