Иван Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Прохор Моисеев
Мать: Анна Фёдорова
Бракосочетание
17.01.1809 ст.
Жена: Маланья Михайлова
Рождение ребёнка
19.08.1812 ст.
Сын: Андрей Иванович
Мать ребёнка: Маланья Михайлова
Рождение ребёнка
01.03.1814 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Маланья Михайлова
Рождение ребёнка
28.11.1815 ст.
Сын: Степан Иванович
Мать ребёнка: Маланья Михайлова
Смерть
Неизвестно