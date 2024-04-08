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Иван Прохоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Около 1767 г.р.

Жена

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Прохор Моисеев

Мать: Анна Фёдорова

Бракосочетание
17.01.1809 ст.

Жена: Маланья Михайлова

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
19.08.1812 ст.

Сын: Андрей Иванович

Мать ребёнка: Маланья Михайлова

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1814 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Маланья Михайлова

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
28.11.1815 ст.

Сын: Степан Иванович

Мать ребёнка: Маланья Михайлова

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Смерть
Неизвестно
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