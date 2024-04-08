Василий Прохоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Прохоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Около 1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Прохор Моисеев

Мать: Анна Фёдорова

Смерть
1796
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