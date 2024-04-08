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Василий Прохоров
Василий Прохоров
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1795
Дата смерти
1796
Пол
Мужской
Отец
Прохор Моисеев
Около 1767 г.р.
Мать
Анна Фёдорова
Около 1767 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец:
Прохор Моисеев
Мать:
Анна Фёдорова
Смерть
1796
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