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Чулков Павел Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чулков Алексей

Мать: Чулкова Оксинья

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Чулкова Мария Павловна

Мать ребёнка: Чулкова Гликерия Степановна

Рождение ребёнка
25.06.1931

Дочь: Чулкова Любовь Павловна

Мать ребёнка: Чулкова Гликерия Степановна

деревня Дубровка Мари- Турский район Мар.АССР
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Чулкова Надежда Павловна

Мать ребёнка: Чулкова Гликерия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чулков Леонид Павлович

Мать ребёнка: Чулкова Гликерия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чулков Владимир Павлович

Мать ребёнка: Чулкова Гликерия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чулкова Гликерия Степановна

Смерть
Неизвестно
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