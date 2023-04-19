Чулков Павел Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чулков Алексей
Мать: Чулкова Оксинья
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Чулкова Мария Павловна
Мать ребёнка: Чулкова Гликерия Степановна
Рождение ребёнка
25.06.1931
Дочь: Чулкова Любовь Павловна
Мать ребёнка: Чулкова Гликерия Степановна
деревня Дубровка Мари- Турский район Мар.АССР
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Чулкова Надежда Павловна
Мать ребёнка: Чулкова Гликерия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чулкова Гликерия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чулкова Гликерия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно