Чулкова Гликерия Степановна
Место рожденияМамсинерский сельсовет Мари-Турскского района Марийская АССР
Дата рождения28.03.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Мамсинерский сельсовет Мари-Турскского района Марийская АССР
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Чулкова Мария Павловна
Отец ребёнка: Чулков Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
25.06.1931
Дочь: Чулкова Любовь Павловна
Отец ребёнка: Чулков Павел Алексеевич
деревня Дубровка Мари- Турский район Мар.АССР
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Чулкова Надежда Павловна
Отец ребёнка: Чулков Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чулков Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чулков Павел Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно