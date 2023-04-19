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Чулкова Гликерия Степановна

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Место рождения

Мамсинерский сельсовет Мари-Турскского района Марийская АССР

Дата рождения

28.03.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Мамсинерский сельсовет Мари-Турскского района Марийская АССР
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Чулкова Мария Павловна

Отец ребёнка: Чулков Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
25.06.1931

Дочь: Чулкова Любовь Павловна

Отец ребёнка: Чулков Павел Алексеевич

деревня Дубровка Мари- Турский район Мар.АССР
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Чулкова Надежда Павловна

Отец ребёнка: Чулков Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чулков Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чулков Леонид Павлович

Отец ребёнка: Чулков Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чулков Владимир Павлович

Отец ребёнка: Чулков Павел Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чулков Павел Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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