Сперанский Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения22.07.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1875
Образование
С 1898
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Демидовский юридический Лицей в Ярославле и с 1898 по 1903 год являлся его студентом.
Работа или профессия
Неизвестно
высокий чин
Место жительства
Неизвестно
Воскресенско, Воскресенская волость, Старорусский уезд
Место жительства
Неизвестно
Кутаиси, ქ. ქუთაისი, იმერეთი
Демидовский юридический Лицей в Ярославле и с 1898 по 1903 год являлся его студентом.
Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
начальник I отделения Ставропольской казенной палаты
Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
управляющий Екатеринодарским отделением Государственного банка
Смерть
Неизвестно