Сперанский Пётр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти1899
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Сперанский Николай
Рождение ребёнка
22.07.1875
Сын: Сперанский Николай Петрович
Мать ребёнка: Сперанская Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Сперанская Стефанида Ивановна
Новгородская губ.
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Сперанская Стефанида Ивановна
Новгородская губ.
Рождение ребёнка
1879
Сын: Сперанский Александр Петрович
Мать ребёнка: Сперанская Стефанида Ивановна
Новгородская губ.
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Надежда Петровна
Мать ребёнка: Сперанская Стефанида Ивановна
Новгородская губ.
Рождение ребёнка
03.04.1883 ст.
Сын: Сперанский Василий Петрович
Мать ребёнка: Сперанская Стефанида Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Место жительства
Неизвестно
Воскресенско, Воскресенская волость, Старорусский уезд
Новгородская губ. Страрорусский р. с.Воскресенское
Место жительства
Неизвестно
Село (погост) Никольское Новгородского уезда Новгородской губернии
Смерть
1899