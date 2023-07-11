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Сперанский Пётр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Сперанский Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1875

Сын: Сперанский Николай Петрович

Мать ребёнка: Сперанская Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Сперанская Стефанида Ивановна

Новгородская губ.
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Сперанская Стефанида Ивановна

Новгородская губ.
Рождение ребёнка
1879

Сын: Сперанский Александр Петрович

Мать ребёнка: Сперанская Стефанида Ивановна

Новгородская губ.
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Надежда Петровна

Мать ребёнка: Сперанская Стефанида Ивановна

Новгородская губ.
Рождение ребёнка
03.04.1883 ст.

Сын: Сперанский Василий Петрович

Мать ребёнка: Сперанская Стефанида Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Место жительства
Неизвестно
Воскресенско, Воскресенская волость, Старорусский уезд
Новгородская губ. Страрорусский р. с.Воскресенское
Место жительства
Неизвестно
Село (погост) Никольское Новгородского уезда Новгородской губернии
Смерть
1899
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