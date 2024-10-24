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Григорий Павлович

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

12.04.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1864

Отец: Павел Игнатьевич

Мать: Дарья Кононовна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Дарья Акиловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Около 1887

Жена: Дарья Акиловна

Рождение ребёнка
30.06.1893

Дочь: Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: Дарья Акиловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.01.1895

Дочь: Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Дарья Акиловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1899

Сын: Афанасий Григорьевич

Мать ребёнка: Дарья Акиловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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