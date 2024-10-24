Григорий Павлович
Место рождения
Дата рождения12.04.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1864
Отец: Павел Игнатьевич
Мать: Дарья Кононовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Дарья Акиловна
Бракосочетание
Около 1887
Жена: Дарья Акиловна
Рождение ребёнка
30.06.1893
Дочь: Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: Дарья Акиловна
Рождение ребёнка
21.01.1895
Дочь: Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Дарья Акиловна
Рождение ребёнка
16.01.1899
Сын: Афанасий Григорьевич
Мать ребёнка: Дарья Акиловна
Смерть
Неизвестно