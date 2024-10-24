Дмитрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: Павел Игнатьевич
Мать: Дарья Кононовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1890
Сын: Петр Дмитриевич
Мать ребёнка: Феодосия Георгиевна (Егоровна)
Рождение ребёнка
20.06.1894
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Феодосия Георгиевна (Егоровна)
Рождение ребёнка
08.06.1896
Дочь: Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: Феодосия Георгиевна (Егоровна)
Рождение ребёнка
04.04.1898
Дочь: Акулина Дмитриевна
Мать ребёнка: Феодосия Георгиевна (Егоровна)
Рождение ребёнка
01.02.1901
Сын: Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Феодосия Георгиевна (Егоровна)
Рождение ребёнка
25.07.1902
Сын: Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Феодосия Георгиевна (Егоровна)
Рождение ребёнка
20.07.1904
Мать ребёнка: Феодосия Георгиевна (Егоровна)
Рождение ребёнка
19.05.1907
Сын: Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Феодосия Георгиевна (Егоровна)
Смерть
Неизвестно