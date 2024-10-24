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Дмитрий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: Павел Игнатьевич

Мать: Дарья Кононовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Георгиевна (Егоровна)

Рождение ребёнка
29.06.1890

Сын: Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Феодосия Георгиевна (Егоровна)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.06.1894

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Феодосия Георгиевна (Егоровна)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.06.1896

Дочь: Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: Феодосия Георгиевна (Егоровна)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.04.1898

Дочь: Акулина Дмитриевна

Мать ребёнка: Феодосия Георгиевна (Егоровна)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.02.1901

Сын: Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Феодосия Георгиевна (Егоровна)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.07.1902

Сын: Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Феодосия Георгиевна (Егоровна)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.07.1904

Сын: Павлов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Феодосия Георгиевна (Егоровна)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.05.1907

Сын: Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Феодосия Георгиевна (Егоровна)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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