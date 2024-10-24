Дарья Акиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Акиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Павлович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Около 1887

Муж: Григорий Павлович

Рождение ребёнка
30.06.1893

Дочь: Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Павлович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.01.1895

Дочь: Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Павлович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1899

Сын: Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Павлович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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