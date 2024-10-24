Дарья Акиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Павлович
Бракосочетание
Около 1887
Муж: Григорий Павлович
Рождение ребёнка
30.06.1893
Дочь: Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Павлович
Рождение ребёнка
21.01.1895
Дочь: Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Павлович
Рождение ребёнка
16.01.1899
Сын: Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Павлович
Смерть
Неизвестно