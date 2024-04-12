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Пироженко / Пирожков / Митрофан Петрович

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Место рождения

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

26.05.1905

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1905

Отец: Пироженко / Пирожков / Петр Андреевич

Мать: Пироженко Мария Гавриловна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1905г.лист-170,зап.-55,ГАВО,Ф - И331-9-10
Крещение
27.05.1905
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Godparents:Крестьяне х.Морозова - Косьма Федорович Пирожков и Елизавета Николаевна Диденко
Военная служба
С 10.10.1928 по 29.04.1947
3-й Укр.Фр. Политуправление,в/ч 18859 Политрук .Лейтенант
Военная награда
30.04.1945
3-й Укр.Фр. Награжден медалью "За боевые заслуги" ,ЦАМО РФ ,щк-14,ящ-22
Военная награда
06.04.1985
Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
ПВС СССР Юбилейное награждение орденом "Отечественной Войны 2-й ст.", шк-47,ящ-9, док № 74.
Смерть
После 1985
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