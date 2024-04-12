Пироженко / Пирожков / Митрофан Петрович
Место рождения
Дата рождения26.05.1905
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1905
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1905г.лист-170,зап.-55,ГАВО,Ф - И331-9-10
Крещение
27.05.1905
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Godparents:Крестьяне х.Морозова - Косьма Федорович Пирожков и Елизавета Николаевна Диденко
Военная служба
С 10.10.1928 по 29.04.1947
3-й Укр.Фр. Политуправление,в/ч 18859 Политрук .Лейтенант
Военная награда
30.04.1945
3-й Укр.Фр. Награжден медалью "За боевые заслуги" ,ЦАМО РФ ,щк-14,ящ-22
Военная награда
06.04.1985
ПВС СССР Юбилейное награждение орденом "Отечественной Войны 2-й ст.", шк-47,ящ-9, док № 74.
Смерть
После 1985