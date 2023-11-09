Авдотья (Евдокия) Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Около 1820

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Симеон Федоров

Мать: Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Тимофей Карпов

Рождение ребёнка
08.02.1781

Сын: Анисим Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Карпов

деревня Олисова, Дмитровский уезд, Московской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Тимофей Карпов

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Екатерина Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Карпов

Рождение ребёнка
1792

Сын: Симеон Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Карпов

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1820
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