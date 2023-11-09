Авдотья (Евдокия) Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиОколо 1820
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Симеон Федоров
Мать: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Тимофей Карпов
Рождение ребёнка
08.02.1781
Сын: Анисим Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Карпов
деревня Олисова, Дмитровский уезд, Московской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Тимофей Карпов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Екатерина Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Карпов
Рождение ребёнка
1792
Сын: Симеон Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Карпов
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1820