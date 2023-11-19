Анисим Тимофеев
Место рождениядеревня Олисова, Дмитровский уезд, Московской губернии, Российская Империя
Дата рождения08.02.1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1781
Отец: Тимофей Карпов
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Дарья Анисимова
Мать ребёнка: Параскева Харитонова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Акилина Анисимова
Мать ребёнка: Параскева Харитонова
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Егор Анисимов
Мать ребёнка: Параскева Харитонова
Смерть
Неизвестно
Ольсово, Дмитровский, Московская область