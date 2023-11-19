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Анисим Тимофеев

Место рождения

деревня Олисова, Дмитровский уезд, Московской губернии, Российская Империя

Дата рождения

08.02.1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1781

Отец: Тимофей Карпов

Мать: Авдотья (Евдокия) Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Дарья Анисимова

Мать ребёнка: Параскева Харитонова

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Акилина Анисимова

Мать ребёнка: Параскева Харитонова

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Егор Анисимов

Мать ребёнка: Параскева Харитонова

Смерть
Неизвестно
Ольсово, Дмитровский, Московская область

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