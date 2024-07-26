Мохначев Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Мохначев Александр Федорович
Мать: Юлия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
1892
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Александр
Мать ребёнка: Надежда Алексеевна
Смерть
Неизвестно