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Мохначев Иван Александрович

Место рождения

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1841 г.р.

Мать

1837 г.р.

Жена

1863 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1893 г.р.
1900 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Мохначев Александр Федорович

Мать: Юлия Дмитриевна

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
1892

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда Алексеевна

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Надежда Алексеевна

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1900

Сын: Александр

Мать ребёнка: Надежда Алексеевна

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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