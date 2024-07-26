Мохначев Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Мохначев Александр Федорович
Мать: Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия Александровна
Рождение ребёнка
24.09.1918 ст.
Сын: Мохначев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Лидия Александровна
ГА Вологодской области (ГАВО), фонд №496, опись №38, дело №226, стр. 439
Смерть
Неизвестно