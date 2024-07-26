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Мохначев Василий Александрович

Место рождения

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Мохначев Александр Федорович

Мать: Анастасия Ивановна

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия Александровна

Рождение ребёнка
24.09.1918 ст.

Сын: Мохначев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Лидия Александровна

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
ГА Вологодской области (ГАВО), фонд №496, опись №38, дело №226, стр. 439
Смерть
Неизвестно

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