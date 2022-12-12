Аляев Павел Андреевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Аляев Андрей
Мать: не указана
Военная служба
С 06.09.1941 по 1945
Воинское звание / должность: старшина ветеринарной службы / младший ветеринарный фельдшер. Место призыва: Термезский РВК, Узбекская ССР, Бухарская область, Сурхан-Дарьинский округ, Термезский район... Показать все
Бракосочетание
До 1941
Жена: Аляева Мария Николаевна
Место жительства
По 1941
г. Термез, Термезский район, Сурхан-Дарьинская область, Узбекская ССР
Военная награда
20.07.1945
Медаль «За боевые заслуги» (приказ № 210/н от 20 июля 1945 г.).
Военная награда
1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.).
Место жительства
С 1945 по Неизвестно
г. Термез, Термезский район, Сурхан-Дарьинская область, Узбекская ССР
Военная награда
1985
Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
Смерть
После 1985