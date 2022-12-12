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Аляев Павел Андреевич

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Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Отец

Между 1844 и 1888 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1900 и 1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Аляев Андрей

Мать: не указана

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 06.09.1941 по 1945
Воинское звание / должность: старшина ветеринарной службы / младший ветеринарный фельдшер. Место призыва: Термезский РВК, Узбекская ССР, Бухарская область, Сурхан-Дарьинский округ, Термезский район... Показать все
Бракосочетание
До 1941

Жена: Аляева Мария Николаевна

Место жительства
По 1941
г. Термез, Термезский район, Сурхан-Дарьинская область, Узбекская ССР
Военная награда
20.07.1945
Медаль «За боевые заслуги» (приказ № 210/н от 20 июля 1945 г.).
Военная награда
1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.).
Место жительства
С 1945 по Неизвестно
г. Термез, Термезский район, Сурхан-Дарьинская область, Узбекская ССР
Военная награда
1985
Орден Отечественной войны II степени (1985 г.).
Смерть
После 1985
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