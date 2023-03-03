Аляева Гликерия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аляева Гликерия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

После 1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1885

Муж: Аляев Андрей Федорович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.03.1904 ст.

Сын: Аляев Павел Андреевич

Отец ребёнка: Аляев Андрей Федорович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО. Ф. 173. Оп. 16. Д. 1559. Л. 247об.-248. Восприемники - Аляев Иван Федорович, казак Инякина Пелегея Ивановна, урядница
Смерть
После 1904
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