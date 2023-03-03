Аляева Гликерия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиПосле 1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1885
Рождение ребёнка
01.03.1904 ст.
Отец ребёнка: Аляев Андрей Федорович
ОГАОО. Ф. 173. Оп. 16. Д. 1559. Л. 247об.-248. Восприемники - Аляев Иван Федорович, казак Инякина Пелегея Ивановна, урядница
Смерть
После 1904