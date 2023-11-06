Баева Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1780
54 г. в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Баев Григорей Петров
4 и 1/2 в 1812 г., в рекруты 1833 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Баева Настасья Григорьева
Отец ребёнка: Баев Григорей Петров
23 года в 1834 г. Григория Петрова от 2й жены дети РС Шатровская волость 1795 ГАТО (Тобольск). 154-8-183
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Баев Григорей Петров
18 лет в 1834 г. Григория Петрова от 2й жены дети РС Шатровская волость 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Баев Григорей Петров
14 лет в 1834 г. Григория Петрова от 2й жены дети РС Шатровская волость 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баев Григорей Петров
Смерть
Неизвестно