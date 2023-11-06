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Баева Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

54 г. в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1808

Сын: Баев Федосей Григорьев

Отец ребёнка: Баев Григорей Петров

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
4 и 1/2 в 1812 г., в рекруты 1833 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Баева Настасья Григорьева

Отец ребёнка: Баев Григорей Петров

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
23 года в 1834 г. Григория Петрова от 2й жены дети РС Шатровская волость 1795 ГАТО (Тобольск). 154-8-183
Рождение ребёнка
1816

Сын: Баев Матвей Григорьев

Отец ребёнка: Баев Григорей Петров

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
18 лет в 1834 г. Григория Петрова от 2й жены дети РС Шатровская волость 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1820

Сын: Баев Филимон Григорьев

Отец ребёнка: Баев Григорей Петров

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
14 лет в 1834 г. Григория Петрова от 2й жены дети РС Шатровская волость 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баев Григорей Петров

Смерть
Неизвестно
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