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Баева Настасья Григорьева

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

03.01.1848

Пол

Женский

Отец

1759 г.р.

Мать

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
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Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Баев Григорей Петров

Мать: Баева Елена

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
23 года в 1834 г. Григория Петрова от 2й жены дети РС Шатровская волость 1795 ГАТО (Тобольск). 154-8-183
Смерть
03.01.1848
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
3 января 1848 деревни Ожогиной крестьянская дочь девица Настастья Григорьева Баева, 45 лет, от опухоли. Тобольск 156 15 1203 1848 МК Камышевское
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