Баева Настасья Григорьева
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти03.01.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Баев Григорей Петров
Мать: Баева Елена
23 года в 1834 г. Григория Петрова от 2й жены дети РС Шатровская волость 1795 ГАТО (Тобольск). 154-8-183
Смерть
03.01.1848
3 января 1848 деревни Ожогиной крестьянская дочь девица Настастья Григорьева Баева, 45 лет, от опухоли. Тобольск 156 15 1203 1848 МК Камышевское