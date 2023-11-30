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Баев Матвей Григорьев

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

1780 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.01.1785

Жена: Благинина Марьяма Егорова

Камышево, Белоярский, Свердловская область
4 июня 1835 Шатровской волости деревни Ожогиной прихода Камышевского крестьянский сын Матвей Григорьев Баев той же волости и прихода самого села Шатровского крестьянина Егора Борисова Благинина с доче... Показать все
Рождение
1816

Отец: Баев Григорей Петров

Мать: Баева Елена

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
18 лет в 1834 г. Григория Петрова от 2й жены дети РС Шатровская волость 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Смерть
Неизвестно
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