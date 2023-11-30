Баев Матвей Григорьев
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Бракосочетание
25.01.1785
Камышево, Белоярский, Свердловская область
4 июня 1835 Шатровской волости деревни Ожогиной прихода Камышевского крестьянский сын Матвей Григорьев Баев той же волости и прихода самого села Шатровского крестьянина Егора Борисова Благинина с доче... Показать все
Рождение
1816
Отец: Баев Григорей Петров
Мать: Баева Елена
18 лет в 1834 г. Григория Петрова от 2й жены дети РС Шатровская волость 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Смерть
Неизвестно