Казанская (Хатунцева) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанская (Хатунцева) Валентина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1900

Дочь: Казанская Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Казанский Василий Петрович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Казанский Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Казанский Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Петровна Хатунцева

Отец ребёнка: Казанский Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанская Александра Васильевна

Отец ребёнка: Казанский Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанская Мария Васиьевна

Отец ребёнка: Казанский Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Казанский Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанская Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Казанский Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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