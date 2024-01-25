Казанская (Хатунцева) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.01.1900
Дочь: Казанская Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Казанский Василий Петрович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Казанский Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Казанский Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Петровна Хатунцева
Отец ребёнка: Казанский Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанская Александра Васильевна
Отец ребёнка: Казанский Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанская Мария Васиьевна
Отец ребёнка: Казанский Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Казанский Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанская Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Казанский Василий Петрович
Смерть
Неизвестно