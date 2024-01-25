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Казанский Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казанский Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1900

Дочь: Казанская Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Казанская Валентина Петровна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Казанский Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Казанская Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Петровна Хатунцева

Мать ребёнка: Казанская Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанская Александра Васильевна

Мать ребёнка: Казанская Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанская Мария Васиьевна

Мать ребёнка: Казанская Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Казанская Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанская Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Казанская Валентина Петровна

Смерть
Неизвестно
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