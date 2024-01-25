Казанский Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казанский Пётр
Рождение ребёнка
07.01.1900
Дочь: Казанская Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Казанская Валентина Петровна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Казанский Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Казанская Валентина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Петровна Хатунцева
Мать ребёнка: Казанская Валентина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанская Александра Васильевна
Мать ребёнка: Казанская Валентина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанская Мария Васиьевна
Мать ребёнка: Казанская Валентина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Казанская Валентина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанская Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Казанская Валентина Петровна
Смерть
Неизвестно