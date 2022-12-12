Курикалов Матвей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курикалов Матвей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Очень хочу узнать родителей своего прадеда. Откуда они родом неизвестно,известно лишь то,что прадед был рождён от приезжего цыгана.
Смерть
1971
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
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