Курикалов Матвей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смерти1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Очень хочу узнать родителей своего прадеда. Откуда они родом неизвестно,известно лишь то,что прадед был рождён от приезжего цыгана.
Смерть
1971
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область