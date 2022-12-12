(Наговицына) Софья Кузьминишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Наговицына) Софья Кузьминишна

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Место рождения

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наговицын Кузьма Семёнович

Мать: Наговицына Евдокия Моисеевна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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