Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Наговицына) Софья Кузьминишна
(Наговицына) Софья Кузьминишна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Закусерская
, Нолинский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Наговицын Кузьма Семёнович
1880 г.р.
Мать
Наговицына (Блинова) Евдокия Моисеевна
1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Наговицын Кузьма Семёнович
Мать:
Наговицына Евдокия Моисеевна
Закусерская
, Нолинский уезд, Вятская губерния
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия