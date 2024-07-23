Ордина (Дедюрина) Татьяна Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина (Дедюрина) Татьяна Моисеевна

Место рождения

д. Подсмуринская Пронинской волости

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Дедюрин Моисей Гаврилович

Мать: Дедюрина Пелагея Кондратьевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
д. подсмуринская Пронинской волости (Подволочье тож)
Рождение ребёнка
1865

Сын: Ордин Василий Иванович

Отец ребёнка: Ордин Иван Максимович

д. Крадихино Бакшеевской волости
Бракосочетание
01.05.1866

Муж: Ордин Иван Максимович

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Ордин Иван Максимович

д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1875

Сын: Ордин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Ордин Иван Максимович

д. Крадихино Бакшеевской волости
Смерть
Неизвестно

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