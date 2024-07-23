Ордина (Дедюрина) Татьяна Моисеевна
Место рожденияд. Подсмуринская Пронинской волости
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
д. Подсмуринская Пронинской волости
д. подсмуринская Пронинской волости (Подволочье тож)
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Ордин Иван Максимович
д. Крадихино Бакшеевской волости
Бракосочетание
01.05.1866
Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Ордин Иван Максимович
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1875
Сын: Ордин Пётр Иванович
Отец ребёнка: Ордин Иван Максимович
д. Крадихино Бакшеевской волости
Смерть
Неизвестно