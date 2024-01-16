Дедюрин Моисей Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедюрин Моисей Гаврилович

Место рождения

д. Подсмуринская

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Дедюрин Гаврила

Мать: не указана

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1828

Сын: Дедюрин Семён Моисеевич

Мать ребёнка: Дедюрина Пелагея Кондратьевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1830

Сын: Дедюрин Яков Моисеевич

Мать ребёнка: Дедюрина Пелагея Кондратьевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1832

Сын: Дедюрин Иван Моисеевич

Мать ребёнка: Дедюрина Пелагея Кондратьевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Степанида Моисеевна

Мать ребёнка: Дедюрина Пелагея Кондратьевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ордина Татьяна Моисеевна

Мать ребёнка: Дедюрина Пелагея Кондратьевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
д. подсмуринская Пронинской волости (Подволочье тож)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедюрина Пелагея Кондратьевна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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