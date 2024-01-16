Дедюрин Моисей Гаврилович
Место рожденияд. Подсмуринская
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Дедюрин Гаврила
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Дедюрина Пелагея Кондратьевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Дедюрина Пелагея Кондратьевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Дедюрина Пелагея Кондратьевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Степанида Моисеевна
Мать ребёнка: Дедюрина Пелагея Кондратьевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ордина Татьяна Моисеевна
Мать ребёнка: Дедюрина Пелагея Кондратьевна
д. Подсмуринская Пронинской волости
д. подсмуринская Пронинской волости (Подволочье тож)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно